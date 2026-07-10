Micro Folie :Chef d’œuvre du Louvre Dunières
jeudi 22 octobre 2026 · Dunières
Informations pratiques
Dunières
Micro Folie :Chef d’œuvre du Louvre
Bobine Créative Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Médiation A la découverte de 3 œuvres emblématiques du célèbre musée parisien Le Louvre La Joconde, La Vénus de Milo, Les Noces de Cana
De 10h30 à 12h00 Enfants 6-10 ans
De 14h30 à 15h30 Adultes
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Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77 labobine@dunieres43.fr
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English :
Mediation: Discovering 3 iconic works from the famous Louvre Museum in Paris: The Mona Lisa, the Venus de Milo, and The Wedding at Cana
10:30 a.m. to 12:00 p.m.: Children ages 6–10
2:30 p.m. to 3:30 p.m.: Adults
L’événement Micro Folie :Chef d’œuvre du Louvre Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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