Micro Folie Diversité artistique autour de 7 institutions Dunières
vendredi 20 novembre 2026 · Dunières
Informations pratiques
Dunières
Micro Folie Diversité artistique autour de 7 institutions
Bobine Créative Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Diversité artistique autour de 7 institutions Centre Pompidou, Château de Versailles, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, Musée du Louvre, Musée National Picasso-Paris, RMN-Grand Palais, Universcience. (Collection Nationale 1)
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Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77 labobine@dunieres43.fr
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English :
Artistic diversity across 7 institutions: Centre Pompidou, Palace of Versailles, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, Louvre Museum, Musée National Picasso-Paris, RMN-Grand Palais, Universcience. (National Collection 1)
L’événement Micro Folie Diversité artistique autour de 7 institutions Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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