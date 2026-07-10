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AGENDA · Dunières

Micro Folie Diversité artistique autour de 7 institutions Dunières

vendredi 20 novembre 2026 · Dunières

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Adresse
Bobine Créative
Ville
43220 Dunières
Département
Haute-Loire
Tarif

Dunières

Micro Folie Diversité artistique autour de 7 institutions

Bobine Créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Diversité artistique autour de 7 institutions Centre Pompidou, Château de Versailles, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, Musée du Louvre, Musée National Picasso-Paris, RMN-Grand Palais, Universcience. (Collection Nationale 1)
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Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77  labobine@dunieres43.fr

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English :

Artistic diversity across 7 institutions: Centre Pompidou, Palace of Versailles, Cité de la Musique, Philharmonie de Paris, Louvre Museum, Musée National Picasso-Paris, RMN-Grand Palais, Universcience. (National Collection 1)

L’événement Micro Folie Diversité artistique autour de 7 institutions Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme

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