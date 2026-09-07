Micro-Folie : Fabrique ton vitrail !, Copary Espace Culturel, Revigny-sur-Ornain
samedi 19 septembre 2026 · Copary Espace Culturel · Revigny-sur-Ornain
Informations pratiques
Micro-Folie : Fabrique ton vitrail ! 19 et 20 septembre Copary Espace Culturel Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Micro-Folie de la COPARY vous donne rendez-vous à l’Espace culturel de la COPARY pour un week-end consacré à Notre-Dame de Paris et à sa reconstruction.
Atelier enfants — Crée ton propre vitrail !
Les enfants pourront réaliser leur propre vitrail… en papier !
Un atelier créatif destiné aux 5-12 ans. Les plus petits sont les bienvenus s’ils sont accompagnés d’un adulte.
Copary Espace Culturel 16, place Pierre Gaxotte 55800 Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est
Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer
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