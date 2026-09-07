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Micro-Folie : redécouvrir Notre-Dame de Paris, Copary Espace Culturel, Revigny-sur-Ornain

samedi 19 septembre 2026 · Copary Espace Culturel · Revigny-sur-Ornain

Micro-Folie : redécouvrir Notre-Dame de Paris, Copary Espace Culturel, Revigny-sur-Ornain

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Copary Espace Culturel
Adresse
16, place Pierre Gaxotte 55800 Revigny-sur-Ornain
Ville
55800 Revigny-sur-Ornain
Département
Meuse

Micro-Folie : redécouvrir Notre-Dame de Paris 19 et 20 septembre Copary Espace Culturel Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Micro-Folie de la COPARY (Communauté de communes du Pays de Revigny) vous donne rendez-vous à l’Espace culturel de la COPARY pour un week-end consacré à Notre-Dame de Paris et à sa reconstruction.

Au programme :
Musée numérique — Collection Notre-Dame de Paris
Découvrez les œuvres et les richesses du patrimoine liées à la cathédrale,
Réalité virtuelle — Visitez Notre-Dame autrement,
Plongez au cœur de la reconstruction de la cathédrale grâce à une expérience en réalité virtuelle.

Copary Espace Culturel 16, place Pierre Gaxotte 55800 Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Micro-Folie de la COPARY (Communauté de communes du Pays de Revigny) vous donne rendez-vous à l’Espace culturel de la COPARY pour un week-end à…

©COPARY

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