Informations pratiques

Dunières

Micro Folie Formes et Couleurs de Noël

Bobine Créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 14:30:00

fin : 2026-12-23 15:30:00

Date(s) :

2026-12-23

Musée numérique + Atelier créatif à la façon du célèbre Henri Matisse

De 14h30 à 15h30 Enfants 6-10 ans

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Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77 labobine@dunieres43.fr

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English :

Digital Museum + Creative Workshop in the Style of the Famous Henri Matisse

From 2:30 p.m. to 3:30 p.m.: Children ages 6–10

L’événement Micro Folie Formes et Couleurs de Noël Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme