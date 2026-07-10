Micro Folie Formes et Couleurs de Noël Dunières
mercredi 23 décembre 2026 · Dunières
Informations pratiques
Dunières
Micro Folie Formes et Couleurs de Noël
Bobine Créative Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 14:30:00
fin : 2026-12-23 15:30:00
Date(s) :
2026-12-23
Musée numérique + Atelier créatif à la façon du célèbre Henri Matisse
De 14h30 à 15h30 Enfants 6-10 ans
.
Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77 labobine@dunieres43.fr
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English :
Digital Museum + Creative Workshop in the Style of the Famous Henri Matisse
From 2:30 p.m. to 3:30 p.m.: Children ages 6–10
L’événement Micro Folie Formes et Couleurs de Noël Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
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