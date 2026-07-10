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AGENDA · Dunières

Micro Folie Micro-pause Couleurs d’automne Dunières

mardi 20 octobre 2026 · Dunières

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Bobine Créative
Ville
43220 Dunières
Département
Haute-Loire
Tarif

Dunières

Micro Folie Micro-pause Couleurs d’automne

Bobine Créative Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 15:30:00

Date(s) :
2026-10-20

14h30 Assis sur un petit coussin, laisse-toi emporter par la beauté des œuvres. Une activité qui allie relaxation et pédagogie pour découvrir l’art tout en douceur ! Ce temps calme est suivi d’un jeu de 15h à 15h30
Atelier pour les enfants 6-10 ans
  .

Bobine Créative Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 72 48 77  labobine@dunieres43.fr

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English :

2:30 p.m. Sit on a small cushion and let yourself be swept away by the beauty of the artworks. An activity that combines relaxation and learning, offering a gentle introduction to art! This quiet time is followed by a game from 3:00 p.m. to 3:30 p.m.
Workshop for children ages 6–10

L’événement Micro Folie Micro-pause Couleurs d’automne Dunières a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme

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