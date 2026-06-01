Micro-Folie projection-goûter Saint-Pardoux-Soutiers
Micro-Folie projection-goûter Saint-Pardoux-Soutiers mercredi 17 juin 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
Micro-Folie projection-goûter
2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Avec une formule magique, le
jeune berger Bastien pourra regagner le cœur de sa chère bergère
Bastienne… Un opéra signé Mozart à découvrir dès 6 ans
Cet évènement est organisé par la La Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers . .
2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 15 31 54 microfolie@stpardouxsoutiers.fr
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English : Micro-Folie projection-goûter
L’événement Micro-Folie projection-goûter Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine
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