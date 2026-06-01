Saint-Pardoux-Soutiers

Micro-Folie projection-goûter

2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 16:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Avec une formule magique, le

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Cet évènement est organisé par la La Micro-Folie de Saint-Pardoux-Soutiers . .

2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 15 31 54 microfolie@stpardouxsoutiers.fr

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English : Micro-Folie projection-goûter

L’événement Micro-Folie projection-goûter Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Val de Gâtine