Micro-visite, L’hiver dans l’art La Distylerie Luçon
mercredi 2 décembre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Micro-visite, L’hiver dans l’art
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 15:30:00
fin : 2026-12-02 16:30:00
Date(s) :
2026-12-02
Comment les artistes racontent-ils l’hiver ?
Paysages enneigés, atmosphères feutrées, jeux de lumière ou scènes de vie quotidienne cette médiation propose un voyage à travers différentes représentations de la saison hivernale dans l’art.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
How do artists depict winter?
L’événement Micro-visite, L’hiver dans l’art Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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