UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Luçon

Micro-visite, L’hiver dans l’art La Distylerie Luçon

mercredi 2 décembre 2026 · La Distylerie · Luçon

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
La Distylerie
Adresse
4 rue Pierre Forget
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif

Luçon

Micro-visite, L’hiver dans l’art

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 15:30:00
fin : 2026-12-02 16:30:00

Date(s) :
2026-12-02

Comment les artistes racontent-ils l’hiver ?
Paysages enneigés, atmosphères feutrées, jeux de lumière ou scènes de vie quotidienne cette médiation propose un voyage à travers différentes représentations de la saison hivernale dans l’art.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

How do artists depict winter?

L’événement Micro-visite, L’hiver dans l’art Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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