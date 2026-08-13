Micro-visite, L’hiver dans l’art La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Micro-visite, L’hiver dans l’art

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 15:30:00

fin : 2026-12-02 16:30:00

Date(s) :

2026-12-02

Comment les artistes racontent-ils l’hiver ?

Paysages enneigés, atmosphères feutrées, jeux de lumière ou scènes de vie quotidienne cette médiation propose un voyage à travers différentes représentations de la saison hivernale dans l’art.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

How do artists depict winter?

L’événement Micro-visite, L’hiver dans l’art Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud