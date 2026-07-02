Microfolies, Centre culturel Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Microfolies 4 – 22 janvier 2027 Centre culturel Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-04T09:30:00+01:00 – 2027-01-04T12:30:00+01:00

Fin : 2027-01-22T09:30:00+01:00 – 2027-01-22T12:30:00+01:00

En écho l’exposition.

Centre culturel Saint-Cyprien 56 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0561222777 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-saint-cyprien https://www.facebook.com/CentreculturelSaintCyprien;https://www.instagram.com/centreculturelsaintcyprien/ Equipement culturel de la ville de Toulouse, le centre culturel Saint-Cyprien, situé au cœur du quartier dynamique éponyme, œuvre depuis plus de 40 ans pour un accès large et inclusif à la culture, en favorisant la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics.

Sa programmation pluridisciplinaire – expositions, spectacles et pratique artistique (photographie, danse, arts plastiques) – conjugue exigence artistique et ouverture, et s’adresse à des publics de tous horizons. Metro ligne A station Saint-Cyprien République

Bus ligne 13, 14, 66

Parking Saint-Cyprien République

Stations VéloToulouse à proximité

En écho l’exposition.

© Louis Albinet – Mairie de Toulouse, Archives municipales, 87Fi160 – Luchon – Vue montagne