Nice

Microsoft 2026 IA, sécurité et performance

223 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:00:00

fin : 2026-06-24 14:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Une matinée destinée aux dirigeants de PME/TPE et décideurs IT (CEO, DSI, CTO) sur les enjeux de l’IA et la cybersécurité.

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223 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Microsoft 2026: AI, Security, and Performance

A morning session for SME and microbusiness leaders and IT decision-makers (CEOs, CIOs, CTOs) on the challenges of AI and cybersecurity.

L’événement Microsoft 2026 IA, sécurité et performance Nice a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur