Microsoft 2026 IA, sécurité et performance Nice
Microsoft 2026 IA, sécurité et performance Nice mercredi 24 juin 2026.
Nice
Microsoft 2026 IA, sécurité et performance
223 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 14:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Une matinée destinée aux dirigeants de PME/TPE et décideurs IT (CEO, DSI, CTO) sur les enjeux de l’IA et la cybersécurité.
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223 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Microsoft 2026: AI, Security, and Performance
A morning session for SME and microbusiness leaders and IT decision-makers (CEOs, CIOs, CTOs) on the challenges of AI and cybersecurity.
L’événement Microsoft 2026 IA, sécurité et performance Nice a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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