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AGENDA · Montbéliard

Midi du musée Beurnier-Rossel Place Saint-Martin Montbéliard

jeudi 15 octobre 2026 · Place Saint-Martin · Montbéliard

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Place Saint-Martin
Adresse
Musée d'Art et d'Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Midi du musée Beurnier-Rossel

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

À l’occasion d’un Midi du musée, découvrez l’exposition Habiter les cavités, soigner la chimère, qui met à l’honneur les œuvres de Chloé Ferrer, Mathilde Noir, Armand Louet et Jérôme Wieder, artistes lauréats de la 5ᵉ édition du dispositif Pôle Position jeune création .

Cette exposition offre un regard sur la jeune création contemporaine à travers des œuvres originales et des démarches artistiques singulières.

Informations pratiques

Événement Midi du musée
Exposition Habiter les cavités, soigner la chimère
Artistes Chloé Ferrer, Mathilde Noir, Armand Louet et Jérôme Wieder
Dans le cadre de la 5ᵉ édition du dispositif Pôle Position jeune création   .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57  musees@montbeliard.fr

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English : Midi du musée Beurnier-Rossel

L’événement Midi du musée Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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