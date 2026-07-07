Midi du musée Beurnier-Rossel Place Saint-Martin Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Midi du musée Beurnier-Rossel

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

À l’occasion d’un Midi du musée, découvrez l’exposition Habiter les cavités, soigner la chimère, qui met à l’honneur les œuvres de Chloé Ferrer, Mathilde Noir, Armand Louet et Jérôme Wieder, artistes lauréats de la 5ᵉ édition du dispositif Pôle Position jeune création .

Cette exposition offre un regard sur la jeune création contemporaine à travers des œuvres originales et des démarches artistiques singulières.

Informations pratiques

Événement Midi du musée

Exposition Habiter les cavités, soigner la chimère

Artistes Chloé Ferrer, Mathilde Noir, Armand Louet et Jérôme Wieder

Dans le cadre de la 5ᵉ édition du dispositif Pôle Position jeune création .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Midi du musée Beurnier-Rossel

L’événement Midi du musée Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD