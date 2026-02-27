Midi du patrimoine la salle des Maires au sein de l’hôtel de ville Chalon-sur-Saône

Midi du patrimoine la salle des Maires au sein de l’hôtel de ville

En cette année d’élections municipales, le service Animation du patrimoine vous propose une visite de la Salle des Maires au sein de l’hôtel de ville.

Cette salle était, jusqu’en 1985, la salle du Conseil municipal. Rénovée dans les années 2010, elle porte ce nom car, à l’initiative, ancienne, de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône, les portraits photographiques de certains maires y sont exposés, comme on pouvait le faire dans d’autres villes à l’aide de portraits peints. L’occasion, peut avant le bicentenaire de la photographie, de redécouvrir des figures comme Jean Richard, Georges Nouelle, Roger Lagrange, etc. et d’évoquer les évènements marquants de leurs mandatures !

Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

