Midi musical, Grand-Théâtre, Bordeaux
vendredi 4 juin 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Midi musical Vendredi 4 juin 2027, 12h30 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-04T12:30:00+02:00 – 2027-06-04T13:30:00+02:00
Fin : 2027-06-04T12:30:00+02:00 – 2027-06-04T13:30:00+02:00
Voix
Déborah Salazar fut une Violetta remarquée dans La Traviata revisited en 2024 avec l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux, avant de participer à la production de Norma la saison suivante. En récital solo, la soprano marque son retour sur la scène du Grand-Théâtre dans un programme en hommage à ses origines mexicaines, concocté spécialement pour l’occasion.
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701336-midi-musical-deborah-salazar »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-midi-musical-88721 »}]
Deborah Salazar Voix
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