Midi-musique #4 Musique et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche
Midi-musique #4 Musique et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche mardi 21 avril 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Midi-musique #4 Musique et couleurs
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 12:45:00
fin : 2026-04-21 13:15:00
Date(s) :
2026-04-21
Venez assister à notre format de conférence express de 30 min, le temps de midi ! Écouter et voir quand les sons se colorent ! Plongez dans un univers où timbres et nuances dessinent des images intérieures, entre synesthésie, émotions et palettes sonores. Une exploration vive et surprenante des liens entre l’oreille et l’œil ! .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : Midi-musique #4 Musique et couleurs
L’événement Midi-musique #4 Musique et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
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