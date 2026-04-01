Saint-Yrieix-la-Perche

Midi-musique #4 Musique et couleurs

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 12:45:00

fin : 2026-04-21 13:15:00

Date(s) :

2026-04-21

Venez assister à notre format de conférence express de 30 min, le temps de midi ! Écouter et voir quand les sons se colorent ! Plongez dans un univers où timbres et nuances dessinent des images intérieures, entre synesthésie, émotions et palettes sonores. Une exploration vive et surprenante des liens entre l’oreille et l’œil ! .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Midi-musique #4 Musique et couleurs

L’événement Midi-musique #4 Musique et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin