Midnight K Fever 2 Antipode Rennes
Midnight K Fever 2 Antipode Rennes samedi 23 mai 2026.
Midnight K Fever 2 Antipode Rennes Samedi 23 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine
La Midnight K-Fever revient pour une deuxième édition encore plus intense à Rennes !
Ouverture des portes : 20h00
Début du spectacle : 20h30
Fermeture des portes : 01h00
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**Antipode – La Grande Scène**
Placement libre assis-debout (place assise non garantie)
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**Entrée libre et gratuite**, dans la limite des places disponibles.
Soirée sans alcool – Ouverte à toutes et à tous, sans limite d’âge.
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**Midnight K Fever 2** – La nuit K-pop à Rennes ! – Danse – Show – DJ set
La Midnight K-Fever revient pour une deuxième édition encore plus intense à Rennes ! Cette année, la soirée démarre fort avec un K-pop Random Dance Battle géant : deux équipes s’affrontent, et une seule remportera la victoire.
Entre esprit d’équipe, compétition et hits incontournables, l’ambiance promet d’être électrique. Aux platines, les DJ sets feront vibrer la salle avec les meilleurs sons K-pop, et cinq groupes de dance cover se succèderont sur scène pour des performances inédites.
Nouveauté cette année : un défilé de mode inspiré de l’univers K-pop, ouvert à tous·tes, pour célébrer les styles et les identités. Côté saveurs, de la nourriture et des snacks coréens seront disponibles directement à l’Antipode pour se régaler tout au long de la nuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:59:00.000+02:00
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https://antipode-rennes.fr/agenda/midnight-k-fever-2-la-nuit-k-pop-rennes
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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