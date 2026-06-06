Midsommar + Fête de la musique Institut suédois Paris

Programme

17:00 / Ouverture des grilles

17:30 / Danses et chants traditionnels menés par Eskelina : 1 re session à 17h30, 2 e session à 18h30

session à 17h30, 2 session à 18h30 19:30 / Concert de Fågelle

20:45 / Concert de Sara Parkman

En Suède, Midsommar est une tradition ancestrale que l’on célèbre dans les prés, les parcs et les jardins, avec famille, ami.es et voisin.es. On se pare de fleurs, on danse et chante autour d’un grand mât et on déguste harengs marinés, salades de pommes de terre, snaps et autres douceurs typiques. À l’Institut suédois on fait de même, accompagné·es par la chanteuse Eskelina, qui nous fait l’honneur de guider nos pas et nos voix.

Suivront les concerts de musiques actuelles : Fågelle suivie de Sara Parkman.

Dès l’ouverture des grilles et tout au long de la soirée, le café FIKA vendra boissons et spécialités suédoises de mise.

Informations pratiques

Rendez-vous côté jardin, au 10 rue Elzévir, à partir de 17h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les espaces intérieurs de l’Institut suédois sont fermés toute la journée

Comme chaque année côté jardin, Midsommar rencontre la Fête de la musique. Après vous être adonné aux danses et chants traditionnels à nos côtés, nous vous proposons deux concerts de musiques actuelles : Fågelle suivie de Sara Parkman.

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

https://paris.si.se/agenda/midsommar-fete-de-la-musique-5/ +33144788020 institutsuedois@si.se



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