Midsommar + Fête de la musique Institut suédois Paris
Midsommar + Fête de la musique Institut suédois Paris dimanche 21 juin 2026.
Programme
- 17:00 / Ouverture des grilles
- 17:30 / Danses et chants traditionnels menés par Eskelina : 1re session à 17h30, 2e session à 18h30
- 19:30 / Concert de Fågelle
- 20:45 / Concert de Sara Parkman
En Suède, Midsommar est une tradition ancestrale que l’on célèbre dans les prés, les parcs et les jardins, avec famille, ami.es et voisin.es. On se pare de fleurs, on danse et chante autour d’un grand mât et on déguste harengs marinés, salades de pommes de terre, snaps et autres douceurs typiques. À l’Institut suédois on fait de même, accompagné·es par la chanteuse Eskelina, qui nous fait l’honneur de guider nos pas et nos voix.
Suivront les concerts de musiques actuelles : Fågelle suivie de Sara Parkman.
Dès l’ouverture des grilles et tout au long de la soirée, le café FIKA vendra boissons et spécialités suédoises de mise.
Informations pratiques
- Rendez-vous côté jardin, au 10 rue Elzévir, à partir de 17h
- Entrée libre dans la limite des places disponibles
- Les espaces intérieurs de l’Institut suédois sont fermés toute la journée
Comme chaque année côté jardin, Midsommar rencontre la Fête de la musique. Après vous être adonné aux danses et chants traditionnels à nos côtés, nous vous proposons deux concerts de musiques actuelles : Fågelle suivie de Sara Parkman.
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h00 à 22h00
gratuit
- Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00
Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris
https://paris.si.se/agenda/midsommar-fete-de-la-musique-5/ +33144788020 institutsuedois@si.se
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