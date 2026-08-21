Mikalojus Povilas Vilutis, maître de la sérigraphie lituanienne – Exposition et visite exceptionnelle de l’Ambassade de Lituanie, Ambassade de Lituanie, Paris

Informations pratiques

Mikalojus Povilas Vilutis, maître de la sérigraphie lituanienne – Exposition et visite exceptionnelle de l’Ambassade de Lituanie Samedi 19 septembre, 11h00 Ambassade de Lituanie Paris

Visite libre et gratuite. Inscription obligatoire via le formulaire avant le 18 septembre 2026. Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée afin d’accéder à l’Ambassade de Lituanie en France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Ambassade de Lituanie ouvre exceptionnellement ses portes et présente une exposition consacrée à Mikalojus Povilas Vilutis, l’un des plus grands artistes graphiques lituaniens contemporains et maître de la sérigraphie. Cette présentation propose le panorama le plus complet de son travail jamais présenté en France.

Conçue par Aldona Vilutytė, actrice et commissaire d’expositions, fille de l’artiste et spécialiste de son univers créatif, elle permet de découvrir un parcours artistique singulier, marqué par un langage graphique audacieux, des couleurs éclatantes et un imaginaire où se rencontrent humour, poésie, symboles et réflexion sur la condition humaine.

Le parcours met notamment à l’honneur les créations les plus récentes de Mikalojus Povilas Vilutis, réalisées en collaboration avec la maison lituanienne de parfums Smells Like Spells. Pour la collection Incantations, ses dessins originaux ornent des objets en porcelaine façonnés à la main, créés pour des bougies parfumées artisanales. Inspirée des traditions d’incantations de différentes cultures, cette collection révèle la richesse de son univers symbolique et illustre le dialogue entre l’art graphique, le design contemporain et les métiers d’art.

AU PROGRAMME :

• Visites guidées de l’exposition consacrée à Mikalojus Povilas Vilutis, maître de la sérigraphie lituanienne.

• Visite libre de l’Ambassade de Lituanie en France, un hôtel particulier historique, ancienne résidence du compositeur Ernest Chausson.

• Découverte de la Lituanie à travers des échanges informels avec l’équipe de l’Ambassade : présentation des sites touristiques, de la culture et des traditions lituaniennes.

• Dégustation de produits lituaniens pour une expérience culinaire originale.

Ambassade de Lituanie 22 boulevard de Courcelles 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 88 75 60 60 https://fr.mfa.lt/fr/fr/ https://www.facebook.com/LTambasadaFR/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/DZb31QSQck »}] L’Ambassade de Lituanie est installée dans l’ancienne résidence parisienne du compositeur romantique français Ernest Chausson (1855–1899). M2 et 3 (Villiers)

Visite libre

©