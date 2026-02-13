Miki + première partie Le Cargö Caen

Miki + première partie

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill.

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paris 2024, a horse runs on the Seine and the revenge of the nerds is organized around a ping-pong table. Miki leaves her room, puts her phone on a car and records a still shot in the back of a Buffalo Grill.

L’événement Miki + première partie Caen a été mis à jour le 2026-02-13 par Calvados Attractivité