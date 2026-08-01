Informations pratiques

Erdre-en-Anjou

Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée

10 Lieu-dit Les Feuilles Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

4ème édition du Festival Mille Feuilles Musicales, à Brain-sur-Longuenée, du vendredi 28 août au dimanche 30 août 2026.

Voici le programme de la 4ème édition du Festival Mille Feuilles Musicales du vendredi 28 au dimanche 30 août 2026

Vendredi 28 août à 20h30 Jusqu’ici tout va bien

Concert-conte électro burlesque

Samedi 29 août à 20h30 Cuivres à l’Opéra

L’opéra réinventé pour deux voix lyriques et six cuivres

Dimanche 30 août à 16h00 Les PolySoNantes

Trio vocal A capella, multi-genre, lyrico-décalé

Rémunération des artistes en participation libre

Buvette et restauration sur place, au profit des artistes

Pour toute information complémentaire Anne-Claire Couchourel 06 08 12 78 36 .

10 Lieu-dit Les Feuilles Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 12 78 36

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English :

The 4th edition of the Mille Feuilles Musicales Festival, in Brain-sur-Longuenée, from Friday, August 28, to Sunday, August 30, 2026.

L’événement Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Anjou bleu