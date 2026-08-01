Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou
vendredi 28 août 2026 · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Erdre-en-Anjou
Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée
10 Lieu-dit Les Feuilles Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
4ème édition du Festival Mille Feuilles Musicales, à Brain-sur-Longuenée, du vendredi 28 août au dimanche 30 août 2026.
Voici le programme de la 4ème édition du Festival Mille Feuilles Musicales du vendredi 28 au dimanche 30 août 2026
Vendredi 28 août à 20h30 Jusqu’ici tout va bien
Concert-conte électro burlesque
Samedi 29 août à 20h30 Cuivres à l’Opéra
L’opéra réinventé pour deux voix lyriques et six cuivres
Dimanche 30 août à 16h00 Les PolySoNantes
Trio vocal A capella, multi-genre, lyrico-décalé
Rémunération des artistes en participation libre
Buvette et restauration sur place, au profit des artistes
Pour toute information complémentaire Anne-Claire Couchourel 06 08 12 78 36 .
10 Lieu-dit Les Feuilles Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 12 78 36
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English :
The 4th edition of the Mille Feuilles Musicales Festival, in Brain-sur-Longuenée, from Friday, August 28, to Sunday, August 30, 2026.
L’événement Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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