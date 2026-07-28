Mille fois bonne nuit • Hortense Girard Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Mêlant théâtre et cinéma, trois interprètes donnent vie à une série de tableaux où les amants se retrouvent, se perdent, s’oublient et se réinventent sans cesse. Une variation sensible sur l’amour, la mémoire, le temps qui passe et les histoires qui continuent de nous traverser.

crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Mille fois bonne nuit revisite le mythe de Roméo et Juliette en s’appuyant sur une recherche documentaire sur l’amour et un travail mené auprès de patients atteints d’Alzheimer.

Le jeudi 01 avril 2027

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-01T22:00:00+02:00

fin : 2027-04-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/mille-fois-bonne-nuit/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire

