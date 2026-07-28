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Mille fois bonne nuit • Hortense Girard Le Grand Parquet PARIS

jeudi 1 avril 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

Mille fois bonne nuit • Hortense Girard Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 1 avril 2027
Fin
jeudi 1 avril 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Mêlant théâtre et cinéma, trois interprètes donnent vie à une série de tableaux où les amants se retrouvent, se perdent, s’oublient et se réinventent sans cesse. Une variation sensible sur l’amour, la mémoire, le temps qui passe et les histoires qui continuent de nous traverser.

crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Mille fois bonne nuit revisite le mythe de Roméo et Juliette en s’appuyant sur une recherche documentaire sur l’amour et un travail mené auprès de patients atteints d’Alzheimer.
Le jeudi 01 avril 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-01T22:00:00+02:00
fin : 2027-04-01T23:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/mille-fois-bonne-nuit/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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