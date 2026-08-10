Mille points d’or – Sibylle TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 20:30 – 21:10

Gratuit : non 11€ tarif réduit / 15€ tarif plein Tout public

Seule au chant, accompagnée de deux danseuses dans une mise en scène chorégraphiée par la Sidelphe Dance Company, elle livre un univers pop-rock mélodique, en français et en anglais. Portée par un piano-voix, enrichi de basse et de cordes, sa musique explore les contrastes entre ombre et lumière, entre fragilité et puissance. Entre mélancolie, espoir et désir, la voix authentique de Sibyllee, à la fois douce et puissante, navigue entre chuchotements et envolées lyriques pour donner vie à des compositions originales et captivantes. Un spectacle poétique et vibrant, à ne pas manquer. Écrit et interprété par Sibyllee. Avec Valéria Duque Franco et Mélanie.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://tntheatre.com



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