UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royère-de-Vassivière

MILLEVACHES – Découverte du ciel étoilé en canoë, Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières, Royère-de-Vassivière

vendredi 28 août 2026 · Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières · Royère-de-Vassivière

MILLEVACHES – Découverte du ciel étoilé en canoë, Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières, Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières
Adresse
23460
Ville
23460 Royère-de-Vassivière
Département
Creuse
Tarif
Gratuit, réservation obligatoire.

MILLEVACHES – Découverte du ciel étoilé en canoë Vendredi 28 août, 21h30 Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières Creuse

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Découvrez la Réserve internationale de ciel étoilé, observez le ciel nocturne et discutez de sa préservation tout en naviguant sur le lac.

Animation par le Canoë Kayak Club Eymoutiers.
Durée : 2h. A partir de 6 ans. Savoir nager.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière ROUGE.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00
et via le formumaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité

Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières 23460 Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 96 97 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pnr-millevaches.fr/agenda »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/decouverte-du-ciel-etoile-en-canoe-2/ »}] [{« link »: « http://www.pnr-millevaches.fr/agenda »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/decouverte-du-ciel-etoile-en-canoe-2/
Découvrez la Réserve internationale de ciel étoilé, observez le ciel nocturne et discutez de sa préservation tout en naviguant sur le lac. RICE Millevaches

À voir aussi à Royère-de-Vassivière (Creuse)