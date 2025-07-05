MILLEVACHES – Découverte du ciel étoilé en canoë, Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières, Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

MILLEVACHES – Découverte du ciel étoilé en canoë Vendredi 28 août, 21h30 Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières Creuse

Gratuit, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T21:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Découvrez la Réserve internationale de ciel étoilé, observez le ciel nocturne et discutez de sa préservation tout en naviguant sur le lac.

Animation par le Canoë Kayak Club Eymoutiers.

Durée : 2h. A partir de 6 ans. Savoir nager.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude

Lampe frontale autorisée, mais en lumière ROUGE.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

et via le formumaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité

Plage de Broussas, Royère-de-Vassivières 23460 Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 96 97 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.pnr-millevaches.fr/agenda »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/decouverte-du-ciel-etoile-en-canoe-2/ »}] [{« link »: « http://www.pnr-millevaches.fr/agenda »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/decouverte-du-ciel-etoile-en-canoe-2/

Découvrez la Réserve internationale de ciel étoilé, observez le ciel nocturne et discutez de sa préservation tout en naviguant sur le lac. RICE Millevaches