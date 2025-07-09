Découverte du Ciel étoilé en canoë Royère-de-Vassivière
Découverte du Ciel étoilé en canoë Royère-de-Vassivière vendredi 28 août 2026.
Royère-de-Vassivière
Découverte du Ciel étoilé en canoë
Plage de Broussas Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:30:00
fin : 2026-08-28 23:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez la Réserve internationale de ciel étoilé, observez le ciel nocturne et discutez de sa préservation tout en naviguant sur le lac.
Animation par le Canoë Kayak Club Eymoutiers.
Durée 2h. A partir de 6 ans. Savoir nager.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Prévoir des chaussures pour se mouiller les pieds, une tenue chaude
Lampe frontale autorisée, mais en lumière ROUGE.
Sur réservation* au 05 55 96 97 00
et via le formumaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité .
Plage de Broussas Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Découverte du Ciel étoilé en canoë
L’événement Découverte du Ciel étoilé en canoë Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin
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