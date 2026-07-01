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MILLEVACHES – Nuit des étoiles au Suc au May, Table d’orientation du Suc au May, Chaumeil, Chaumeil

vendredi 24 juillet 2026 · Table d'orientation du Suc au May, Chaumeil · Chaumeil

MILLEVACHES – Nuit des étoiles au Suc au May, Table d’orientation du Suc au May, Chaumeil, Chaumeil

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Table d'orientation du Suc au May, Chaumeil
Adresse
Suc au May, Chaumeil
Ville
19390 Chaumeil
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit, sur réservation.

MILLEVACHES – Nuit des étoiles au Suc au May Vendredi 24 juillet, 20h00 Table d’orientation du Suc au May, Chaumeil Corrèze

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Après une présentation ludique et interactive du système solaire et des distances astronomiques, vous découvrirez le ciel nocturne, avec usage d’un faisceau laser. Vous observerez le ciel avec un télescope et ferez vos premiers pas en astrophotographie.

Animation par Christophe Delattre et le Club Astro de Haute-Corrèze.
Durée : 3h. Tout public.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00
ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité

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Présentation ludique et interactive du système solaire et des distances astronomiques, suivie d’une découverte du ciel nocturne et d’une initiation à l’astrophotographie. RICE Millevaches

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