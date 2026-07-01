MILLEVACHES – Nuit des étoiles au Suc au May, Table d’orientation du Suc au May, Chaumeil, Chaumeil

Informations pratiques

MILLEVACHES – Nuit des étoiles au Suc au May Vendredi 24 juillet, 20h00 Table d’orientation du Suc au May, Chaumeil Corrèze

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Après une présentation ludique et interactive du système solaire et des distances astronomiques, vous découvrirez le ciel nocturne, avec usage d’un faisceau laser. Vous observerez le ciel avec un télescope et ferez vos premiers pas en astrophotographie.

Animation par Christophe Delattre et le Club Astro de Haute-Corrèze.

Durée : 3h. Tout public.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité

Table d’orientation du Suc au May, Chaumeil Suc au May, Chaumeil Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 96 97 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/la-nuit-des-etoiles-au-suc-au-may-2/ »}] [{« link »: « http://www.pnr-millevaches.fr/agenda »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/la-nuit-des-etoiles-au-suc-au-may-2/

Présentation ludique et interactive du système solaire et des distances astronomiques, suivie d’une découverte du ciel nocturne et d’une initiation à l’astrophotographie. RICE Millevaches