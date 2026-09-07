Milonga Mécanica, Place Couverte, Anduze

Informations pratiques

Milonga Mécanica Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Couverte Gard

Atelier 15 €, milonga 8 €, soirée 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Place Couverte 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 80 87 22 »}]

Nouveau rendez-vous tango mensuel organisé par l’association Tang Emocion. Atelier danse tous niveaux, suivi d’une milonga ouverte à tous.