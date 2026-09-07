AGENDA · Anduze
Milonga Mécanica, Place Couverte, Anduze
dimanche 20 septembre 2026 · Place Couverte · Anduze
Informations pratiques
Milonga Mécanica Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Couverte Gard
Atelier 15 €, milonga 8 €, soirée 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Place Couverte 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 80 87 22 »}]
Nouveau rendez-vous tango mensuel organisé par l’association Tang Emocion. Atelier danse tous niveaux, suivi d’une milonga ouverte à tous.
À voir aussi à Anduze (Gard)
- Le grand trail cévenol, Anduze, Anduze 13 septembre 2026
- Fête foraine, Plan de Brie, Anduze 13 septembre 2026
- PRENDS LE MICRO, Parc des Cordeliers, Anduze 13 septembre 2026
- « L’Opéra de quat’sous » Brecht / Kurt Weill, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze 19 septembre 2026
- L’opéra de quat’sous. Brecht/Weill, Espace Pélico – Salle Rohan, Anduze 19 septembre 2026