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Milonga Mécanica, Place Couverte, Anduze

dimanche 20 septembre 2026 · Place Couverte · Anduze

Milonga Mécanica, Place Couverte, Anduze

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Couverte
Adresse
30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
Atelier 15 €, milonga 8 €, soirée 20 €

Milonga Mécanica Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Couverte Gard

Atelier 15 €, milonga 8 €, soirée 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Place Couverte 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 63 80 87 22 »}]
Nouveau rendez-vous tango mensuel organisé par l’association Tang Emocion. Atelier danse tous niveaux, suivi d’une milonga ouverte à tous.

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