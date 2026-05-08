MILOSH ŁUCZYŃSKI / Grand Cœur Grand Palais Paris

BIG HEART / MY HEART IS BIGGER THAN MY FEAR* , Sculpture pneumatique monumentale lumineuse, 2025

Grand Cœur est une sculpture gonﬂable lumineuse de grande dimension, conçue pour dialoguer avec l’espace public, le paysage ou de vastes intérieurs. Sa forme simple et rouge intense s’impose par son contraste : monumental mais fragile, vibrant mais vulnérable. À sa base, le mot FEAR (peur), à peine visible, rap-pelle la tension entre ouverture du cœur et peur humaine.

Présentée devant le Grand Palais, la sculpture devient un espace d’expérience sensorielle et émotionnelle unique. De jour, sa présence interroge et attire le regard ; de nuit, elle se métamorphose en lanterne puissante, enveloppant les visiteurs dans une lumière rouge vibrante. Grand Cœur invite à explorer la fragilité et la force du cœur humain, questionnant notre capacité à privilégier l’empathie et l’ouverture sur la peur et la fermeture.

Milosh Łuczyński, dit VJ Milosh (né en 1973 à Cracovie, Pologne. Il vit et travaille à Paris) est un artiste multidisciplinaire. Ses œuvres croisent arts visuels, musique, théâtre et technologies immersives, explorant la perception, le temps et l’espace. Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie et à l’École Nationale Supérieure des Arts de Toulouse, il réalise des installations monumentales, des performances et des environnements interactifs qui combinent sculpture, lumière et vidéo pour interroger le sensorium humain.

*MON COEUR EST PLUS GRAND QUE MA PEUR

Un projet porté par le GrandPalaisRmn, sur une proposition de Barbara Butch / Co-conception : Luz Mando ; production : Fabrice Gilberdy.

Une sculpture gonflable lumineuse monumentale transforme l’espace public en expérience sensorielle et sensible autour de la force et de la fragilité du cœur humain.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

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