Mimos (Off) A l’envers Parc Eglise Saint-Martin Périgueux
Mimos (Off) A l’envers Parc Eglise Saint-Martin Périgueux vendredi 3 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (Off) A l’envers
Parc Eglise Saint-Martin 7 Place Saint-Martin Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-07-03 15:45:00
Date(s) :
2026-07-03
Karuna et Rumi se croisent chaque jour à la crèche. Karuna déborde d’émotions qu’elle peine à contenir, tandis que Rumi a du mal à les reconnaître et à les exprimer. Aujourd’hui, c’est jour de lessive ! Les vêtements deviennent terrain de jeu on les enfile, on les retourne, on les plie, on s’y suspend, on grimpe, on rampe… À travers ces jeux, les deux enfants explorent le monde des émotions. À l’envers est un spectacle sans paroles pour les 1 à 5 ans mêlant objets, cirque et musique. .
Parc Eglise Saint-Martin 7 Place Saint-Martin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (Off) A l’envers
L’événement Mimos (Off) A l’envers Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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