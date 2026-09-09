Informations pratiques

Du 10 au 26 septembre 2026, la Galerie Keshavarzian présente The Sliding Wall, une exposition de peintures de l’artiste iranienne Mina Naderi.

Du 10 au 26 septembre 2026, la Galerie Keshavarzian présente The Sliding Wall, une exposition de peintures de l’artiste iranienne Mina Naderi.« La série The Sliding Wall s’attache à ce que le temps et la mémoire font aux images. Le mur n’y est pas seulement un élément architectural : il devient une surface où se déposent les marques d’une présence, d’un effacement et de reprises successives. Par l’accumulation des couches, les recouvrements, l’usure de la surface et la réapparition progressive des formes, les œuvres mettent en tension ce qui reste visible, ce qui est recouvert et ce qui s’efface. Les textures, les zones masquées et les motifs végétaux qui n’apparaissent que par fragments composent un espace silencieux, où la mémoire ne subsiste plus comme une image intacte, mais comme une accumulation de traces. » — Mina NaderiNée à Téhéran en 1966, Mina Naderi développe depuis plus de trois décennies une œuvre où la couleur, la mémoire et la perception transforment progressivement l’image. Paysages, fleurs et formes végétales y apparaissent moins comme des sujets à décrire que comme des présences mouvantes, parfois nettes, parfois fragmentaires, qui oscillent entre reconnaissance et disparition. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions personnelles et collectives en Iran et à l’international, notamment à Homa Gallery, Golestan Gallery et Seyhoun Gallery à Téhéran, ainsi qu’à la Cité internationale des arts à Paris. Membre de l’Association des peintres iraniens, elle a organisé et commissarié des expositions thématiques et des ventes annuelles, tout en publiant des textes consacrés aux arts visuels. Elle vit et travaille à Téhéran.La Galerie Keshavarzian est une galerie d’art contemporain située dans le quartier Matignon, à Paris. Elle présente des artistes internationaux à travers un programme d’expositions et de collaborations au long cours, porté par un esprit de découverte qui l’amène à présenter régulièrement des artistes pour la première fois à Paris ou en France. Fondée à Paris en 2024 par Tannaz Keshavarzian, polytechnicienne et artiste, la galerie trouve ses origines dans un espace indépendant créé à Téhéran en 2014, et prolonge aujourd’hui à Paris une démarche fondée sur l’échange et le dialogue au sein du monde de l’art.

Mina Naderi présente « The Sliding Wall », une exposition de peintures sur la mémoire et l’effacement à la Galerie Keshavarzian, du 10 au 26 septembre 2026.

Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

samedi

de 12h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre. Vernissage le jeudi 10 septembre 2026 à partir de 18h. Finissage le samedi 26 septembre 2026 de 16h à 18h, en présence de l’artiste. Dimanche et lundi, visite sur rendez-vous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T12:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-15T11:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T12:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T12:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00

Galerie Keshavarzian 23 rue de Miromesnil 75008 Paris

https://www.galeriekeshavarzian.com +33186044623 info@galeriekeshavarzian.com



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