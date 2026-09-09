Informations pratiques

Montendre

Mind Fest

Salle des fêtes Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Mind Fest, Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts.

Montendre fête les SISM (Semaine d’Informations sur la Santé Mentale)

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Salle des fêtes Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 44 27 mindfestm@gmail.com

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English :

Mind Fest: For our mental health, let’s embrace the arts.

Montendre celebrates SISM (Mental Health Awareness Week)

L’événement Mind Fest Montendre a été mis à jour le 2026-08-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge