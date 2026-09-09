Mind Fest Montendre
samedi 10 octobre 2026 · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Mind Fest
Salle des fêtes Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Mind Fest, Pour notre santé mentale, ouvrons nous aux arts.
Montendre fête les SISM (Semaine d’Informations sur la Santé Mentale)
.
Salle des fêtes Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 44 27 mindfestm@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mind Fest: For our mental health, let’s embrace the arts.
Montendre celebrates SISM (Mental Health Awareness Week)
L’événement Mind Fest Montendre a été mis à jour le 2026-08-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)
- Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre 9 septembre 2026
- Projection du documentaire Une musique à vivre de Philippe Tabarly Cinéma Andronis Montendre 9 septembre 2026
- Don du sang Salle des fêtes de montendre Montendre 11 septembre 2026
- Concert en direct au Cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre 11 septembre 2026
- Rassemblement auto buggy quad Montendre 13 septembre 2026