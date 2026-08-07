Mindfest Salle des fêtes de montendre Montendre
samedi 10 octobre 2026 · Salle des fêtes de montendre · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Mindfest
Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Une vingtaine de coorganisateurs travaillent depuis janvier à la préparation de la deuxième édition du festival MindFest’ à Montendre. Il s’agit d’un événement festif et convivial organisé pendant la semaine d’information sur la santé mentale
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Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 44 27
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English : Mindfest
About twenty co-organizers have been working since January %E0 to prepare for the second %E9dition of the MindFest? %E0 Montendre. It is a festive and friendly event held during Mental Health Awareness Week
L’événement Mindfest Montendre a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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