Mindfest Salle des fêtes de montendre Montendre

Informations pratiques

Montendre

Mindfest

Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Une vingtaine de coorganisateurs travaillent depuis janvier à la préparation de la deuxième édition du festival MindFest’ à Montendre. Il s’agit d’un événement festif et convivial organisé pendant la semaine d’information sur la santé mentale

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Salle des fêtes de montendre Rue de saint-pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 44 27

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English : Mindfest

About twenty co-organizers have been working since January %E0 to prepare for the second %E9dition of the MindFest? %E0 Montendre. It is a festive and friendly event held during Mental Health Awareness Week

L’événement Mindfest Montendre a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge