Mini-archéo, de la fouille au musée, Musée Narbo Via, Narbonne
Mini-archéo, de la fouille au musée, Musée Narbo Via, Narbonne samedi 13 juin 2026.
Mini-archéo, de la fouille au musée Samedi 13 juin, 10h30 Musée Narbo Via Aude
Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00
Les tout-petits pourront explorer un mini bac de fouille installé dans la galerie lapidaire, puis comprendre le parcours des objets avant leur présentation dans les vitrines. Pour les enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.
Les tout-petits pourront explorer un mini bac de fouille installé dans la galerie lapidaire, puis comprendre le parcours des objets avant leur présentation dans les vitrines. Pour les enfants de 1 à…
©EPCC Narbo Via
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