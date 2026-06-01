Mini-archéo, de la fouille au musée, Musée Narbo Via, Narbonne

Mini-archéo, de la fouille au musée Samedi 13 juin, 10h30 Musée Narbo Via Aude

Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T11:30:00+02:00

Les tout-petits pourront explorer un mini bac de fouille installé dans la galerie lapidaire, puis comprendre le parcours des objets avant leur présentation dans les vitrines. Pour les enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.

Les tout-petits pourront explorer un mini bac de fouille installé dans la galerie lapidaire, puis comprendre le parcours des objets avant leur présentation dans les vitrines. Pour les enfants de 1 à…

©EPCC Narbo Via