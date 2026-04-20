Mini Balade avec les Ânes Baugy
Mini Balade avec les Ânes Baugy lundi 20 avril 2026.
Baugy
Mini Balade avec les Ânes
Route de la Garenne Baugy Cher
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Partez en balade avec des ânes au cœur du Berry et découvrez la ferme pédagogique de Baugy en famille.
La ferme pédagogique de Baugy propose des mini-balades accompagnées avec ses ânes Grand Noir du Berry, sur un parcours de 4 à 5 km adapté aux enfants bons marcheurs dès 6 ans. Encadrée en petits groupes, cette activité conviviale permet de découvrir l’animal, son environnement et la vie à la ferme. Cette activité s’inscrit dans un programme d’animations nature accessible en famille. Réservation obligatoire. 15 .
Route de la Garenne Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 76 21 71 lafermeauxanesduberry@gmail.com
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English :
Take a donkey ride in the heart of Berry and discover the Baugy educational farm with your family.
L’événement Mini Balade avec les Ânes Baugy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT BOURGES
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