Informations pratiques

Sète

MINI FESTIVAL DE MARIONNETTES ET HISTOIRES À LA GRENADINE

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17

fin : 2027-04-18

Date(s) :

2027-04-17 2027-04-18

Deux formes sensibles et exigeantes, accessibles aux plus jeunes, qui mettent à l’honneur le théâtre-pop-up, les formes animées (marionnettes), et le plaisir du récit. Un rendez-vous convivial pour venir écouter, découvrir, s’émerveiller… et bien sûr partager un moment convivial autour d’une grenadine !

Première Edition du Festival !

Pour clôturer la saison jeune public, ce mini-festival propose un temps fort pensé pour les enfants et leurs familles, à partager sur deux jours, autour de deux spectacles de la Cie La Petite Bohème.

Le samedi 17 avril, Souris 7 sera présenté à 10h30 et 16h.Le dimanche 18 avril, Mirouflette et Cie prendra le relais, aux mêmes horaires 10h30 et 16h.

Deux formes sensibles et exigeantes, accessibles aux plus jeunes, qui mettent à l’honneur le théâtre-pop-up, les formes animées (marionnettes), et le plaisir du récit. Un rendez-vous convivial pour venir écouter, découvrir, s’émerveiller… et bien sûr partager un moment convivial autour d’une grenadine !

Infos www.theatredepoche.org Resas 0467740283 .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Two engaging and thought-provoking performances, accessible to even the youngest audiences, that showcase pop-up theater, puppetry, and the joy of storytelling. A warm and welcoming event where you can come to listen, discover, marvel… and, of course, share a friendly moment over a grenadine!

L’événement MINI FESTIVAL DE MARIONNETTES ET HISTOIRES À LA GRENADINE Sète a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau