Mini fête foraine Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit, tout public, sans réservation Tout public

Retrouvez l’ambiance d’une fête foraine avec des jeux d’adresse, de chance et de défis pour petits et grands ! Venez tenter votre chance, relever les défis et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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