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Mini fête foraine Plaine de jeux La Halvêque Nantes

jeudi 20 août 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Mini fête foraine Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, tout public, sans réservation

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit, tout public, sans réservation Tout public 

Retrouvez l’ambiance d’une fête foraine avec des jeux d’adresse, de chance et de défis pour petits et grands ! Venez tenter votre chance, relever les défis et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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