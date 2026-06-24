Mini golf Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Mini-golf

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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