Mini golf Plaine de jeux La Halvêque Nantes
Mini golf Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Mini-golf
Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
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