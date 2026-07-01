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AGENDA · Malbuisson

Mini rando à poney avec goûter Rue de la Seignette Malbuisson

jeudi 9 juillet 2026 · Rue de la Seignette · Malbuisson

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Seignette
Adresse
Ranch de la Seignette
Ville
25160 Malbuisson
Département
Doubs
Tarif
30 30 30 Tarif enfant Tarif enfant

Malbuisson

Mini rando à poney avec goûter

Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Mini-rando à poney avec goûter inclus
Organisée par le Ranch de la Seignette
Sur réservation.   .

Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 85 28 

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English :

L’événement Mini rando à poney avec goûter Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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