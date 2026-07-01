Mini rando à poney avec goûter Rue de la Seignette Malbuisson
jeudi 9 juillet 2026 · Rue de la Seignette · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Mini rando à poney avec goûter
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson Doubs
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Mini-rando à poney avec goûter inclus
Organisée par le Ranch de la Seignette
Sur réservation. .
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 85 28
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English :
L’événement Mini rando à poney avec goûter Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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