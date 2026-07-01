Randonnée à cheval niveau confirmé Rue de la Seignette Malbuisson
vendredi 10 juillet 2026 · Rue de la Seignette · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Randonnée à cheval niveau confirmé
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson Doubs
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Promenade à cheval. Niveau confirmé.
Durée 3h.
Sur réservation.
D’autres créneaux sur demande. .
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 85 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée à cheval niveau confirmé Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Malbuisson (Doubs)
- Mini rando à poney avec goûter Rue de la Seignette Malbuisson 9 juillet 2026
- Initiation à l’aquarelle Mairie Malbuisson 13 juillet 2026
- Exposition Aquarelle Mairie Malbuisson 13 juillet 2026
- Les Rencontres Estivales Devant l’office de tourisme Malbuisson 13 juillet 2026
- Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt Malbuisson 13 août 2026