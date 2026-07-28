Mini sculpteur 1-3 ans en famille Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Après

une découverte ludique du musée Bourdelle, les enfants, assistés de

leurs parents, sont invités à réaliser un visage en argile. À l’issue de

cette séance, chacun repart avec son modelage.

Public : Enfants de 1 à 3 ans et leurs parents

Durée : 1h

Il est conseillé de prévoir un petit carton ou une boite à chaussures pour transporter leur création à l’issue de l’atelier.

Les tout-petits et leurs parents sont invités à une découverte ludique du musée Bourdelle et à créer leur premier modelage en terre.

Le mercredi 02 décembre 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 04 novembre 2026

de 10h00 à 11h00

Le mercredi 30 septembre 2026

de 10h00 à 11h00

payant

Plein tarif : 7 €

Tarif réduit : 5 €

À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.

Tout public. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T13:00:00+02:00

fin : 2026-12-02T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T11:00:00+02:00;2026-11-04T10:00:00+02:00_2026-11-04T11:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T11:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/mini-sculpteur-1-3-ans +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/



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