Mini sculpteur 1-3 ans en famille Musée Bourdelle PARIS
mercredi 30 septembre 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Après
une découverte ludique du musée Bourdelle, les enfants, assistés de
leurs parents, sont invités à réaliser un visage en argile. À l’issue de
cette séance, chacun repart avec son modelage.
Public : Enfants de 1 à 3 ans et leurs parents
Durée : 1h
Il est conseillé de prévoir un petit carton ou une boite à chaussures pour transporter leur création à l’issue de l’atelier.
Les tout-petits et leurs parents sont invités à une découverte ludique du musée Bourdelle et à créer leur premier modelage en terre.
Le mercredi 02 décembre 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 04 novembre 2026
de 10h00 à 11h00
Le mercredi 30 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
payant
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille.
Tout public. A partir de 1 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T13:00:00+02:00
fin : 2026-12-02T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T11:00:00+02:00;2026-11-04T10:00:00+02:00_2026-11-04T11:00:00+02:00;2026-12-02T10:00:00+02:00_2026-12-02T11:00:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/mini-sculpteur-1-3-ans +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/
Afficher la carte du lieu Musée Bourdelle et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Imugi l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud, Paris Paris 28 juillet 2026
- Imugi l’apprenti dragon, Théâtre Darius Milhaud, Paris, Paris 28 juillet 2026
- Sortie en famille : la petite Venise Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 28 juillet 2026
- De la Butte-aux-Cailles au square René Le Gall entrée square Michelet, face au 45, rue Boussingault, métro Glacière Paris 28 juillet 2026
- Imugi ou la légende de l’apprenti dragon Théâtre Darius Milhaud Paris 28 juillet 2026