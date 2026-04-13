Mini Sonore HEAT Halle à manger Lyon 2e Arrondissement
Mini Sonore HEAT Halle à manger Lyon 2e Arrondissement dimanche 17 mai 2026.
Lyon 2e Arrondissement
Mini Sonore
HEAT Halle à manger 70 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Les Nuits Sonores déclinées en Mini Sonore pour des mini-festivaliers qui ont le choix parmi des ateliers créatifs et musicaux. Ils vivront leur festival en assistant à des concerts et en se défoulant sur la piste de danse, sirotant un cocktail.
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HEAT Halle à manger 70 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 27 86 04 info@nuits-sonores.com
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English : Mini Sonore
Les Nuits Sonores is available as a Mini Sonores for mini-festival-goers who can choose from a range of creative and musical workshops. They’ll experience their festival by attending concerts and letting off steam on the dance floor, sipping cocktails.
L’événement Mini Sonore Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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