Mini Sonore HEAT Halle à manger Lyon 2e Arrondissement

Lyon 2e Arrondissement

Mini Sonore

HEAT Halle à manger 70 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Les Nuits Sonores déclinées en Mini Sonore pour des mini-festivaliers qui ont le choix parmi des ateliers créatifs et musicaux. Ils vivront leur festival en assistant à des concerts et en se défoulant sur la piste de danse, sirotant un cocktail.

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HEAT Halle à manger 70 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 27 86 04 info@nuits-sonores.com

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English : Mini Sonore

Les Nuits Sonores is available as a Mini Sonores for mini-festival-goers who can choose from a range of creative and musical workshops. They’ll experience their festival by attending concerts and letting off steam on the dance floor, sipping cocktails.

L’événement Mini Sonore Lyon 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme