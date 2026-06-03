Florac Trois Rivières

MINI STAGE DE MOSAÏQUE

2 Bis Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Mini stage de mosaïque dans le jardin.

Le mercredi 12 août à Florac, participez à un mini stage de mosaïque dans le jardin ! Animé par Marie Arnal et Dany Pongy, le stage aura lieu de 14h30 à 17h30.

Le tarif de 30 € inclut le matériel, et est au profit en partie d’associations (patrimoine, enfants d’ici et d’ailleurs). .

2 Bis Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 13 18 99 33

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English :

Mini mosaic workshop in the garden.

L’événement MINI STAGE DE MOSAÏQUE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes