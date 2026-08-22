Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

Mini-stage de yoga pour les 7-11 ans

Maison des Sports Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-27

Un stage dynamique et ludique autour de l’univers d’Halloween. Les enfants explorent des postures individuelles, à deux ou en groupe, inspirées des personnages et animaux d’Halloween. Les séances alternent enchaînements rythmés, jeux thématiques, exercices de respiration pour apprivoiser ses émotions et un temps de méditation relaxant. .

Maison des Sports Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 89 55 01 hathayogaclub71@gmail.com

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English : Mini-stage de yoga pour les 7-11 ans

L’événement Mini-stage de yoga pour les 7-11 ans Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I