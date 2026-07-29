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AGENDA · Le Havre

Mini-stage Trompe-l’œil Ophélie Pâtisse Le Havre

jeudi 6 août 2026 · Ophélie Pâtisse · Le Havre

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Ophélie Pâtisse
Adresse
69 Rue Président Wilson
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Mini-stage Trompe-l’œil

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Jeudi 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13

Glissez-vous dans la peau d’un pâtissier le temps d’un atelier gourmand et apprenez à réaliser de surprenantes créations en trompe-l’œil aux côtés de la cheffe. Pas à pas, découvrez les techniques de montage, de décoration et de finition avant de repartir avec vos propres réalisations.

À partir de 6 ans (enfants non accompagnés)
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78   .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   opheliepatisse@gmail.com

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English : Mini-stage Trompe-l’œil

L’événement Mini-stage Trompe-l’œil Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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