Mini-stage Trompe-l’œil Ophélie Pâtisse Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Mini-stage Trompe-l’œil

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Jeudi 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13

Glissez-vous dans la peau d’un pâtissier le temps d’un atelier gourmand et apprenez à réaliser de surprenantes créations en trompe-l’œil aux côtés de la cheffe. Pas à pas, découvrez les techniques de montage, de décoration et de finition avant de repartir avec vos propres réalisations.

À partir de 6 ans (enfants non accompagnés)

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Mini-stage Trompe-l’œil

L’événement Mini-stage Trompe-l’œil Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie