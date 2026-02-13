[Mini-stages] Léo Lagrange – Bondy, Lycée Léo Lagrange, Bondy

[Mini-stages] Léo Lagrange – Bondy 18 et 25 mars Lycée Léo Lagrange Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:30:00+01:00 – 2026-03-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:30:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00

Les mini-stages se déroulent sur une durée de deux heures, un mercredi après-midi.

Les filières concernées sont les suivantes :

**BAC PRO AGORA (**Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)

BAC PRO MCV (Métiers du Commerce et de la Vente)

Les élèves pourront choisir entre deux dates et deux formations.

Chaque mini-stage débutera par une présentation du lycée et de ses formations, puis se poursuivra par un temps d’immersion au sein de la filière choisie.

Les élèves seront accueillis par un enseignant de la spécialité, accompagnés de quelques élèves de seconde, afin de découvrir les enseignements proposés et d’échanger autour de la vie au lycée.

Les places étant limitées, les élèves doivent compléter le formulaire d’inscription, en cliquant sur le lien d’inscription.

Une convention individuelle sera établie et envoyée à votre établissement avant le début du mini-stage, à l’adresse mail renseignée sur le formulaire d’inscription.

L’élève se présentera à l’accueil de l’établissement 10 minutes avant l’heure, muni de sa convention pour être accompagné(e) en classe. Attention, aucun élève ne pourra entrer dans l’établissement sans sa convocation.

Lycée Léo Lagrange 29 rue Georges Elie Bondy Bondy 93140 Le Saule Blanc Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq3qlKg1uPsekCHCKk6ud9UKWMWK8Jg59AZ7nMHxW7IpoCOw/viewform »}]

Offres de mini-stages pour l’année scolaire 2025-2026 mini stage