Mini visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe

Mini visite-atelier

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-10 2026-10-21

Création à partir de matériaux du quotidien

Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte

Après une chasse aux détails menant enfants et adultes à découvrir une partie des collections du musée, les participants créent à 4 mains une œuvre en argile. Deux thèmes de visite sont proposés cette année les formes et la musique. Tarif 5 € par personne (enfant et adulte) 1h Sur réservation. .

Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

English :

Creation from everyday materials

