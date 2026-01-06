Mini visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
Mini visite-atelier Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe mercredi 15 avril 2026.
Mini visite-atelier
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-10 2026-10-21
Création à partir de matériaux du quotidien
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte
Après une chasse aux détails menant enfants et adultes à découvrir une partie des collections du musée, les participants créent à 4 mains une œuvre en argile. Deux thèmes de visite sont proposés cette année les formes et la musique. Tarif 5 € par personne (enfant et adulte) 1h Sur réservation. .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
English :
Creation from everyday materials
