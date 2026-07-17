UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Minino Garay & Los Arregladores JASS CLUB PARIS Paris

jeudi 24 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris

Minino Garay & Los Arregladores JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
JASS CLUB PARIS
Adresse
141 Rue de Tolbiac
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 10 à 19 euros.</p>

Minino Garay prend ses quartiers au JASS Club. Pour chaque soirée, il réunit un trio et invite un·e ou deux musicien·nes avec qui il aime partager la scène.

Ce soir, il accueille un complice évident : le saxophoniste Baptiste Herbin, virtuose à la sensibilité rare et figure incontournable de la scène jazz française. Animés par la même fougue et la même curiosité musicale, leur rencontre devait forcément donner naissance à un projet commun. Los Arregladores en est le fruit : une célébration de l’art de l’arrangement portée par un répertoire profond et généreux qui embrasse toute la richesse des musiques d’Amérique latine.

Le duo prend ce soir des allures de quartet, rejoint par Leonardo Montana au piano et Felipe Cabrera à la contrebasse.

Baptiste Herbin / saxophone

Leo Montana / piano

Felipe Cabrera / contrebasse

Minino Garay / batterie, percussions

Percussionniste généreux et totalement habité, Minino Garay puise depuis toujours dans la richesse des musiques et rythmes d’Amérique latine pour en faire une langue jazz bien à lui.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)