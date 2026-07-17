Minino Garay & Los Arregladores JASS CLUB PARIS Paris
jeudi 24 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Minino Garay prend ses quartiers au JASS Club. Pour chaque soirée, il réunit un trio et invite un·e ou deux musicien·nes avec qui il aime partager la scène.
Ce soir, il accueille un complice évident : le saxophoniste Baptiste Herbin, virtuose à la sensibilité rare et figure incontournable de la scène jazz française. Animés par la même fougue et la même curiosité musicale, leur rencontre devait forcément donner naissance à un projet commun. Los Arregladores en est le fruit : une célébration de l’art de l’arrangement portée par un répertoire profond et généreux qui embrasse toute la richesse des musiques d’Amérique latine.
Le duo prend ce soir des allures de quartet, rejoint par Leonardo Montana au piano et Felipe Cabrera à la contrebasse.
Baptiste Herbin / saxophone
Leo Montana / piano
Felipe Cabrera / contrebasse
Minino Garay / batterie, percussions
Percussionniste généreux et totalement habité, Minino Garay puise depuis toujours dans la richesse des musiques et rythmes d’Amérique latine pour en faire une langue jazz bien à lui.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:30:00+02:00_2026-09-24T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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