[Ministère] Exposition photographique Willy Ronis au Ministère de la Culture, Ministère de la Culture, Paris

Informations pratiques

[Ministère] Exposition photographique Willy Ronis au Ministère de la Culture 19 et 20 septembre Domaine national du Palais-Royal Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le ministère de la Culture présente pour la première fois au domaine du Palais-Royal, une exposition consacrée à Willy Ronis (1910-2009), l’une des grandes figures de la photographie humaniste française.

À travers une sélection d’œuvres emblématiques, cette exposition met en lumière le regard profondément humaniste que le photographe a porté sur la société et son époque.

Réalisée dans le cadre de Grand Angle, un projet d’expositions gratuites proposé par le GrandPalaisRmn et la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, avec le soutien du ministère de la Culture, l’exposition Willy Ronis s’inscrit également dans la programmation du Bicentenaire de la Photographie (2026-2027).

Domaine national du Palais-Royal 8 rue Montpensier, 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France 0147039216 http://palais-royal.monuments-nationaux.fr Ancien Palais Cardinal construit par Richelieu au XVIIe siècle. Palais Royal de 1643 à la Fronde. Conseil Constitutionnel : aile Montpensier construite en 1817 et 1831 par Pierre Fontaine pour Louis-Philippe, duc d’Orléans ; décoration des années 1830-1831 de style Empire. Conseil d’État : aile Valois du XVIIIe siècle par Contant-d’Ivry ; aménagement de Fontaine (1815, salle des Trophées) ; rampe de l’escalier réalisée par le ferronnier Corbin et le bronzier Caffieri ; aile du Contentieux à l’emplacement de l’ancien opéra, reconstruite par Prosper Chabrol après l’incendie de 1871 ; aile Ouest entièrement refaite après l’incendie de 1871 : salle des assemblées générales décorée par Henri Martin de 1913 à 1926, chapelle de style néo-gothique, salle des Colonies aménagée de 1858 à 1862 par le prince Napoléon. Ministère de la Culture : aile XVIIe siècle de Lemercier, remaniée au XVIIIe siècle par Contant-d’Ivry et au XIXe siècle par Fontaine (pavillon de Valois). Comédie Française : théâtre construit par Victor Louis entre 1786 et 1790 ; transformations par Pierre Fontaine en 1822 ; de 1860 à 1864, travaux de Prosper Chabrol (façade, grand escalier, foyer) ; après un incendie en 1900, reconstruction par Julien Guadet.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le ministère de la Culture présente pour la première fois au domaine du Palais-Royal, une exposition consacrée à Willy Ronis (1910-2009), des…

© Donation Willy Ronis, Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion GrandPalaisRmn Photo