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AGENDA · Ladignac-le-Long

MiniZirk Ladignac-le-Long

samedi 29 août 2026 · Ladignac-le-Long

MiniZirk Ladignac-le-Long

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Plan d'eau
Ville
87500 Ladignac-le-Long
Département
Haute-Vienne
Tarif

Ladignac-le-Long

MiniZirk

Plan d’eau Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :
2026-08-29

L’association Limouzirk organise sa soirée de soutien avec ateliers, spectacles et concerts.
Au programme en après-midi, ateliers cirque et espace enfants, en fin de journée, Nysos l’idiot (clown) de la Cie Les Consacrés, Flûte alors! (conférence théâtrale loufoque) de la Cie C’est pas Permis, en soirée, OBSPROG (Techno punk), AKI AGORA (Electro rock) et IGOR (Electro techno).   .

Plan d’eau Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   limouzirk@gmail.com

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English : MiniZirk

L’événement MiniZirk Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix

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