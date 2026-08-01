Informations pratiques

Ladignac-le-Long

MiniZirk

Plan d’eau Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’association Limouzirk organise sa soirée de soutien avec ateliers, spectacles et concerts.

Au programme en après-midi, ateliers cirque et espace enfants, en fin de journée, Nysos l’idiot (clown) de la Cie Les Consacrés, Flûte alors! (conférence théâtrale loufoque) de la Cie C’est pas Permis, en soirée, OBSPROG (Techno punk), AKI AGORA (Electro rock) et IGOR (Electro techno). .

Plan d’eau Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine limouzirk@gmail.com

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English : MiniZirk

L’événement MiniZirk Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix