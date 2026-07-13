Miossec La Barakason Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:00 – 22:30

Gratuit : non De 10€ à 20€

Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien s’entoure de ses complices Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust pour livrer une performance intense et sans détour. Ils renversent les tables et réinventent le répertoire avec une énergie nouvelle, entre tension rock et sobriété touchante. En relecture intime et moderne de ses chansons phares, ce projet met en lumière la force et la sincérité de son écriture. Pas d’artifice, des mots qui claquent, une présence brute et une musique qui percute. Ce concert va droit au but.

La Barakason Rezé 44400



Afficher la carte du lieu La Barakason et trouvez le meilleur itinéraire

