Miossec, La Barakason, Rezé

Informations pratiques

Miossec Jeudi 15 octobre, 20h00 La Barakason Loire-Atlantique

De 10€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00

Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien s’entoure de ses complices Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust pour livrer une performance intense et sans détour. Ils renversent les tables et réinventent le répertoire avec une énergie nouvelle, entre tension rock et sobriété touchante. En relecture intime et moderne de ses chansons phares, ce projet met en lumière la force et la sincérité de son écriture. Pas d’artifice, des mots qui claquent, une présence brute et une musique qui percute. Ce concert va droit au but.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/miossec-1ere-partie/ »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Miossec est de retour sur la route pour défendre son dernier album en date, Simplifier.

Benjamin Deroche