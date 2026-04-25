Mirabelle Gilis et Sophie Oz Bateau El Alamein Paris

MIRABELLE GILIS ET SOPHIE OZ

Mirabelle Gilis, violoniste, compositrice, multi-instrumentiste et chanteuse, puise dans un parcours riche entre classique, jazz et musiques traditionnelles.

Ses compositions, traversées de mouvement, de lumière et de mémoire, abordent des thèmes tels que le lien à la nature, l’émancipation féminine ou encore les amours déchus.

Sophie oZ propose quant à elle des chansons entre pop, trip-hop et chanson française, baignées d’une poésie en clair-obscur.

Avec son nouvel album Songe, elle explore avec finesse toutes les nuances du sentiment amoureux.

Accompagnée au violon par Mirabelle Gilis, Sophie oZ invite le public dans un univers à la fois onirique, sombre et profondément sensible.

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!

Accompagnée au violon par Mirabelle Gilis, Sophie oZ invite le public dans un univers à la fois onirique, sombre et profondément sensible.

Le jeudi 07 mai 2026

de 18h00 à 23h59

payant

De 10 à 14 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T18:00:00+02:00_2026-05-07T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

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